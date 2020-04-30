Все новые случае коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа

30 Апр 2020 2020-04-30T03:59:01+03:00

За последние несколько дней в стране не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

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В Китае выявлено 4 новых случая коронавируса, все из них оказались завезенными в страну из-за рубежа. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Всего в настоящий момент в Китае зафиксировано 82 862 инфицированных COVID-19, а также 4 633 смерти от болезни. Кроме того, врачи выявили 33 случая бессимптомного течения заболевания.

По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, за последние несколько дней в стране не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU