Все новые случае коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа
За последние несколько дней в стране не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.
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В Китае выявлено 4 новых случая коронавируса, все из них оказались завезенными в страну из-за рубежа. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.
Всего в настоящий момент в Китае зафиксировано 82 862 инфицированных COVID-19, а также 4 633 смерти от болезни. Кроме того, врачи выявили 33 случая бессимптомного течения заболевания.
По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, за последние несколько дней в стране не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU