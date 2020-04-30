2020-04-30T04:51:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу

Крупный масштаб распространения COVID-19 в Италии объясняется тем, что начало заболевания совпало с вспышкой гриппа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Темпы заражения коронавирусом в Италии уже замедилисьТемпы заражения коронавирусом в Италии уже замедилисьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Настолько серьезный масштаб распространения коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что новый вирус попал в страну в начале зимы, в разгар сезонной вспышки обычного гриппа, именно похожие симптомы этих двух разных заболеваний и помешали местным медикам вовремя выявить начало эпидемии.

По крайней мере, так считает глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии и ведущий эпидемиолог страны Джованни Рецца.

«В большинстве случаев COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, и поэтому его симптомы легко спутать с симптомами гриппа. Только когда мы начали сталкиваться с тяжелыми случаями, сопровождающимися пневмонией, стало понятно, что мы имеем дело с чем-то другим», - сказал он в интервью РБК.

По мнению специалиста, коронавирус мог попасть в Италию еще в середине января, хоть первый случай заражения, как сообщалось официально, был выявлен 20 февраля. Джованни Рецца отметил, что к моменту, когда в стране «только обнаружили вирус и начали осознавать его опасность, эпидемия уже зашла довольно далеко».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последние недели темпы распространения заболевания в Италии замедлились, и гражданам разрешили заниматься спортом на улице, купаться в море. Но только в масках.

В Италии молятся за умерших родственников по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России
Мигранты из Венесуэлы перекрыли столицу Колумбии, требуя разрешения вернуться на родину
Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу
Все новые случае коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа
Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы
Специалисты назвали средство, помогающее лечить больных с тяжелой формой коронавируса
Южная Корея согласилась заплатить США "много денег" за свою защиту
В НАК рассказали о подробностях операции по ликвидации боевиков в Екатеринбурге
Песков: В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Захарова: США пытаются стереть грань между видами ядерного оружия
В ВОЗ рассказали, когда в России можно ослабить ограничения по коронавирусу
Глава Минздрава России рассказал, чем особо коварен коронавирус
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Россиянам с двойным гражданством разрешат покинуть страну
Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных
Число умерших от коронавируса в США превысило 60 тысяч
Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
У берегов Греции упал в море вертолет НАТО
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продление ограничительных мер
В Роспотребнадзоре сообщили, когда всех будут проверять на антитела к коронавирусу
Тупак Шакур в США подал заявку на пособие по безработице, власти подумали что это розыгрыш
Умер один из создателей теории хаоса
ФРС США сохранила базовую ставку
"Верните людям свободу!": Илон Маск призвал освободить Америку от карантина
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом