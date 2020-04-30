Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу

30 Апр 2020 2020-04-30T04:51:01+03:00

Крупный масштаб распространения COVID-19 в Италии объясняется тем, что начало заболевания совпало с вспышкой гриппа

Изменить размер текста: A A

Настолько серьезный масштаб распространения коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что новый вирус попал в страну в начале зимы, в разгар сезонной вспышки обычного гриппа, именно похожие симптомы этих двух разных заболеваний и помешали местным медикам вовремя выявить начало эпидемии.

По крайней мере, так считает глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии и ведущий эпидемиолог страны Джованни Рецца.

«В большинстве случаев COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, и поэтому его симптомы легко спутать с симптомами гриппа. Только когда мы начали сталкиваться с тяжелыми случаями, сопровождающимися пневмонией, стало понятно, что мы имеем дело с чем-то другим», - сказал он в интервью РБК.

По мнению специалиста, коронавирус мог попасть в Италию еще в середине января, хоть первый случай заражения, как сообщалось официально, был выявлен 20 февраля. Джованни Рецца отметил, что к моменту, когда в стране «только обнаружили вирус и начали осознавать его опасность, эпидемия уже зашла довольно далеко».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последние недели темпы распространения заболевания в Италии замедлились, и гражданам разрешили заниматься спортом на улице, купаться в море. Но только в масках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773901" frameborder="0"></iframe> В Италии молятся за умерших родственников по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU