Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу
Настолько серьезный масштаб распространения коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что новый вирус попал в страну в начале зимы, в разгар сезонной вспышки обычного гриппа, именно похожие симптомы этих двух разных заболеваний и помешали местным медикам вовремя выявить начало эпидемии.
По крайней мере, так считает глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии и ведущий эпидемиолог страны Джованни Рецца.
«В большинстве случаев COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, и поэтому его симптомы легко спутать с симптомами гриппа. Только когда мы начали сталкиваться с тяжелыми случаями, сопровождающимися пневмонией, стало понятно, что мы имеем дело с чем-то другим», - сказал он в интервью РБК.
По мнению специалиста, коронавирус мог попасть в Италию еще в середине января, хоть первый случай заражения, как сообщалось официально, был выявлен 20 февраля. Джованни Рецца отметил, что к моменту, когда в стране «только обнаружили вирус и начали осознавать его опасность, эпидемия уже зашла довольно далеко».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в последние недели темпы распространения заболевания в Италии замедлились, и гражданам разрешили заниматься спортом на улице, купаться в море. Но только в масках.
В Италии молятся за умерших родственников по видеосвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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