Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России

30 Апр 2020 2020-04-30T05:12:04+03:00

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика, но говорить о выходе на плато еще рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мнению специалиста, говорить о выходе на плато в нашей стране еще рано

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Несмотря на то, что сейчас в России что сейчас наблюдается положительная динамика по распространению коронавируса, говорить о выходе на плато еще рано, считает директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его мнению, улучшение ситуации с COVID-19 в нашей стране – это «свидетельство того, что меры разграничительного характера имеют положительный эффект», однако пик распространения заболевания придется на середину мая.

«Говорить сегодня о том, что мы находимся на фазе плато, еще рано. Наверное, лучше говорить об умеренном росте. Скорее всего, пиковая позиция, на наш взгляд, придется на середину мая. После середины мая будет снижение заболеваемости», - сказал Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро, а представитель Организации в России Мелита Вуйнович сказала, что ситуация с распространением коронавируса в нашей стране может позволить перейти к ослаблению ограничений уже через пару недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU