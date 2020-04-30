2020-04-30T05:29:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне смогут вернуться из Германии, Египта и Таиланда домой 1 мая

На 2 мая запланированы вывозные рейсы из Дели, а на 4 мая – из Лос-Анджелеса
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Вывозные авиарейсы из Германии, Египта и Таиланда в Москву намечены на 1 маяВывозные авиарейсы из Германии, Египта и Таиланда в Москву намечены на 1 маяФото: Иван ВИСЛОВ
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В майские праздники россияне смогут вернуться на Родину из Германии, Египта, Таиланда и Дели. Вывозные авиарейсы из Франкфурта-на-Майне, Каира и Пхукета в Москву запланированы на 1 мая, а из Дели – на 2 мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru,

ИСТОЧНИК KP.RU

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