Россияне смогут вернуться из Германии, Египта и Таиланда домой 1 мая
На 2 мая запланированы вывозные рейсы из Дели, а на 4 мая – из Лос-Анджелеса
Вывозные авиарейсы из Германии, Египта и Таиланда в Москву намечены на 1 маяФото: Иван ВИСЛОВ
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В майские праздники россияне смогут вернуться на Родину из Германии, Египта, Таиланда и Дели. Вывозные авиарейсы из Франкфурта-на-Майне, Каира и Пхукета в Москву запланированы на 1 мая, а из Дели – на 2 мая.
Напомним, как писал сайт kp.ru,
ИСТОЧНИК KP.RU