Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

30 Апр 2020 2020-04-30T06:18:02+03:00

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В нашей стране сохраняется очень большой риск повторной волны заражений коронавирусом COVID-19, поэтому при поэтапной отмене ограничений нужно будет принимать «очень взвешенные» решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что «для всех стран это самое сложное решение – поэтапность», и технология постепенного выхода из режима изоляции везде разная: в одних государствах действуют осторожно, растягивая эту процедуру во времени, в других предпринимают более решительные шаги по отмене ограничений.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей и для экономики. Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», - сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что сегодняшний день появилась «робкая надежда» на то, что наша страна вышла «на плато» по распространению коронавируса. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что все зависит от того, как будут вести себя россияне во время майских праздников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU