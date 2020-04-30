Последние новости на утро 30 апреля 2020: В России появилась надежда на выход «на плато» по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T06:14:24+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 30 апреля 2020 года

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На сегодняшний день появилась «робкая надежда» на то, что наша страна вышла «на плато» по распространению коронавируса COVID-19, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что «это то, чего бы мы все хотели». Однако он при этом подчеркнул, что все зависит от того, как будут вести себя россияне во время майских праздников.

По его словам, остается сохраняется очень большой риск повторной волны заражений, поэтому при поэтапной отмене ограничений нужно будет принимать «очень взвешенные» решения.

Однако, как считает директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, несмотря на то, что сейчас в России наблюдается положительная динамика по распространению коронавируса, говорить о выходе на плато еще рано. По его мнению, улучшение ситуации с COVID-19 в нашей стране – это «свидетельство того, что меры разграничительного характера имеют положительный эффект», но пик распространения заболевания придется на середину мая.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сказала, что ситуация с распространением коронавируса в нашей стране может позволить перейти к ослаблению ограничений уже через пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU