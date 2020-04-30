В Верховной раде предрекли украинцам «уничтожение и погибель»

30 Апр 2020 2020-04-30T06:41:43+03:00

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в центре, в белой рубашке) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если в стране «не появится лидер, который сможет навести порядок» и не станет отвлекаться на замечания зарубежных «партнеров»

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива считает, что украинцев ждет вымирание, если в Незалежной не появится сильный лидер, который сможет навести порядок» в стране и не станет обращать внимание на замечания зарубежных «партнеров».

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», - приводит его слова сайт «ОПЗЖ».

По мнению украинского нардепа, стране «нужна сильная партия у власти», а сейчас на Украине, по словам Кивы, идет «второй этап экспансии и захвата власти» Западом, внедряющим в правительство Незалежной свои кадры, и пример тому – попытка назначить вице-премьером бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-губернатор Одесской области сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост замглавы правительства по реформам, и уже даже стал строить планы. Однако позже его назначение на должность вице-премьера было заблокировано из-за нехватки числа голосов в Верховной раде.

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Я сначала не поверил. Ну не может быть на Украине настолько плохо с кадрами, чтобы на пост вице-премьера по реформам пришлось звать Мишико! «Для меня большая честь получить от президента Зеленского это предложение», - написал Саакашвили в соцсетях. Да это ж наверняка розыгрыш пранкеров! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU