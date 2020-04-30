В майские праздники усилят контроль за россиянами из-за коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T07:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В майские праздники за россиянами усилят контроль из-за коронавируса.

Напомним, принятые ранее ограничения, в том числе самоизоляция, а в некоторых регионах и пропускной режим, продлили до 11 мая включительно. Президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой отказаться от пикников и походов в гости в эти дни, поскольку риск заражения все еще велик.

В Москве и Подмосковье сотрудники Росгвардии будут патрулировать популярные в это время года места отдыха граждан: лесополосы, берега у водоемов, сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

- Сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и более тщательно проверять цифровые пропуска,- сообщили в правоохранительных органах.

Майские праздники должны стать решающими - это третий инкубационный период, который длится в среднем две недели. Если удастся снизить число заражений, то кривая по заболеваемости наконец пойдет вниз.

Как вести себя в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусом: рекомендации Роспотребнадзора

Эпидемиологи дали советы для защиты от опасной инфекции и клещей (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU