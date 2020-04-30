В Таиланде снизят экспорт и туризм до следующего года из-за коронавируса
Власти Таиланда решили сохранить ограничения по приему туристов до конца 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса.
Всего в Таиланде заражены около 3 тысяч человек. Причем цифры по инфицированным снижаются, за последние дни новых случаев не более 10. Однако, риск второй волны сохраняется.
Премьер-министр Сомкид Джатусрипитак сообщил, что снимать ограничения на прием туристов и экспорт не станут вероятно до конца года. Это при том, что обе отрасли - важнейшие для экономики страны.
- Влияние стало ощущаться в первом квартале, но во втором квартале экономика явно будет находиться в состоянии стагнации,- приводит его слова Reuters.
В Таиланде ввели комендантский час с 22.00 до 4 утра, запретили передвижение между городами и провинциями, пляжи закрыты, не работают торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры и салоны красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU