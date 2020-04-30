В Таиланде снизят экспорт и туризм до следующего года из-за коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T07:38:00+03:00

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Власти Таиланда решили сохранить ограничения по приему туристов до конца 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса.

Всего в Таиланде заражены около 3 тысяч человек. Причем цифры по инфицированным снижаются, за последние дни новых случаев не более 10. Однако, риск второй волны сохраняется.

Премьер-министр Сомкид Джатусрипитак сообщил, что снимать ограничения на прием туристов и экспорт не станут вероятно до конца года. Это при том, что обе отрасли - важнейшие для экономики страны.

- Влияние стало ощущаться в первом квартале, но во втором квартале экономика явно будет находиться в состоянии стагнации,- приводит его слова Reuters.

В Таиланде ввели комендантский час с 22.00 до 4 утра, запретили передвижение между городами и провинциями, пляжи закрыты, не работают торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры и салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU