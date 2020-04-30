2020-04-30T08:27:42+03:00
Общество

Туристический оптимизм: Россияне рассчитывают отправиться за границу уже осенью

Еще 10 процентов считают, что путешествовать можно будет уже в августе
Юлия САЛЬНИКОВА
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85 процентов россиян верят, что в 2020 году они отправятся в путешествие85 процентов россиян верят, что в 2020 году они отправятся в путешествиеФото: Олег УКЛАДОВ
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Россияне на самоизоляции мечтают о путешествиях, причем большая часть (85 процентов) уверена, отправиться на отдых получится уже в 2020 году.

Режим самоизоляции в России длится почти полтора месяца, с конца марта. Ограничения продлили до 11 мая. Почти столько же длится запрет на вылет из России - границы закрыли, сохранив только вывозные рейсы.

Сроки возобновления авиасообщения не названы, но российские туристы считают - их отпуск в 2020 году не пропадет:

- Несмотря на заявления о закрытии авиасообщения и ряда стран до 2021 года, 85% опрошенных все же надеются совершить поездки в 2020 году, причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов - уже в августе,- сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.

Больше половины, 60 процентов, мечтают о поездке в Европу. Россияне назвали Италию, Испанию - странами, куда им хотелось бы поехать после пандемии больше всего. Еще 15 процентов планируют отпуск в Азии, в частности, в Таиланде. Ну и не смогла пандемия изменить отношение россиян к Турции - курорты страны мечтают посетить большая часть опрошенных.

- Оставшиеся 40% опрошенных в большей степени реалисты - сразу по окончании пандемии они рассчитывают на путешествия по России, причем подавляющее большинство - 55% - поедет в Крым и Краснодарский край,- сообщают исследователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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