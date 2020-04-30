2020-04-30T08:22:19+03:00
Общество

Психолог реалити-шоу рассказала о положительном влиянии коронавируса на отношения людей

Пандемия стала общим врагом, против которого общество готово объединиться
Юлия САЛЬНИКОВА
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В семьях самоизоляция может "разжечь огонь" угасших отношенийВ семьях самоизоляция может "разжечь огонь" угасших отношенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пандемия коронавируса заставила людей больше ценить общество друг друга, считает психолог Хани Ланкастер-Джеймс. Она работала на британской версии реалити-шоу «Остров любви» и «Большой брат», и заметила, что запертые в одном помещении люди и вообще люди с общим врагом переосмысливают ценность отношений.

Меры против коронавируса схожи в разных странах - людей просят не покидать дома.

Самоизоляция может изменить отношения как к окружающим людям, так и к тем, кто находится внутри одной семьи.

У запертых в домах возникает потребность в общении, они готовы вновь начать разговаривать с соседями, интересоваться их жизнью, даже если раньше только по праздникам узнавали, как у них дела. Все дело в том, что в этой ситуации коронавирус воспринимают как общего врага, ради этого люди готовы объединяться.

Изменения могут возникнуть и внутри семьи, изоляция способна "зажечь огонь в уже остывших романтических отношениях", пары больше начинают заботиться друг о друге.

- Во времена больших потерь и страха угроза коронавируса на самом деле может сделать нас ближе друг к другу, потому что напомнит, что нам не просто нужен кто-то рядом, а что мы наслаждаемся обществом других людей,- сказала психолог в интервью Sky News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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