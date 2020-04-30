В США задержали россиянку за покушение на убийство подруги

30 Апр 2020 2020-04-30T10:04:46+03:00

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В США задержали 27-летнюю россиянку за покушение на убийство. Как сообщает New York Post, женщину зовут Дарья Алабиева. 19 апреля она по предварительной версии напала на свою знакомую в квартире в Нью-Йорке.

Пострадавшая тоже гражданка России. Спор между ними возник со слов последней из-за вылитого в раковину спиртного. Нападавшая не оценила действия подруги и схватилась за нож.

С места происшествия Алабиева сбежала, 30-летнюю пострадавшую успели спасти.

Но искать россиянку в Нью-Йорке пришлось полицейским больше недели. На ее след вышли только 29 апреля, в тот же день она была задержана. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство. По федеральному уголовному законодательству США такие преступления в большинстве случаев расцениваются как завершенное преступление, максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Россиянка находится под арестом в США.

Арест американцами другой россиянки, Марии Бутиной, получил широкую известность - девушку обвинили в шпионаже в пользу России.

ИСТОЧНИК KP.RU