Россияне рассказали, что сделают в первую очередь после окончания самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T09:29:13+03:00

Каждый пятый россиянин признается, что уже не может сидеть дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый пятый признается, что уже не может сидеть дома

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Россиянам все труднее переносить режим самоизоляции. Каждый пятый признается, что не в состоянии сидеть дома, просто «нет сил» (22%). Остальные кое-как держатся (62%). Такие результаты продемонстрировал опрос проекта Дом Mail.ru, проведенный для «Известий» с 24 по 27 апреля.

20 процентов респондентов признаются, что им будет сложно возвращаться к прежней жизни: страшно ездить в офис, заходить в общественный транспорт. А 54% вовсе не берутся строить дальнейшие планы, главное дождаться конца пандемии. Тем не менее, как только режим самоизоляции будет снят, 16% сразу же направятся в парк и вдоволь нагуляются. 13% поедут к родственникам, чтобы справиться об их здоровье, узнать новости. А 8% проведут время с друзьям.

Каждый десятый поспешит в спортзал, и столько же - в салон красоты.

Большинство после пандемии планирует вернуться к привычному образу жизни (65%), а остальные будут пересматривать свой ритм жизни: 10% сократят траты на еду, 12% на одежду и косметику.

17% станут посвящать больше времени своему хобби, 15% - чаще общаться с друзьями.

Пока россияне будут оставаться дома до 12 мая, не исключено, что после власти начнут рассматривать вопрос о частичном снятии ограничительных мер. Тем временем директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин спрогнозировал, что пик пандемии коронавируса в России может наступить к середине мая, а затем последует спад, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU