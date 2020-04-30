2020-04-30T11:02:36+03:00
В мире

Умер индийский актер Риши Капур: Звезда фильма "Бобби" долго лечился от рака

В возрасте 68 лет умер актер Риши Капур
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер прославился после главной роли в фильме "Бобби"Актер прославился после главной роли в фильме "Бобби"Фото: kinopoisk.ru
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Умер известный актер Болливуда Риши Капур. Он получил известность, в том числе и в России, после выхода фильма "Бобби", в котором сыграл молодого человека, влюбленного в главную героиню. Эту мелодраму, как и многие ленты, в которых принимал участие Риши Капур, снял его отец, другая легенда Болливуда, Раджа Капур.

После успеха "Бобби", актера пригласили сниматься в советско-индийской ленте "Черный принц Аджуба".

В последние годы Риши Капур боролся с онкологией. Он перенес несколько операций в США. В феврале 2020 года его состояние ухудшилось.

- Это ужасная неделя для индийского кино, умерла еще ода легенда, актер Риши Капур. Замечательный актер, с большим число поклонником, его будет очень не хватать. Мои соболезнования родным, друзьям и поклонникам по всему миру, - написал в фейсбуке лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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