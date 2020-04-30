2020-04-30T11:06:18+03:00
Общество

Только 5,5% россиян планируют поменять локацию на майские праздники

70% россиян самоизолировались в квартирах, а остальные смогли выбраться за город
Елена АКИМОВА
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Только 5,5 процентов россиян планируют перебраться на майские праздники за городТолько 5,5 процентов россиян планируют перебраться на майские праздники за городФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Большинство россиян (70%) находятся во время самоизоляции в своих квартирах. Оставшиеся смогли покинуть городскую черту и находятся на дачах или снимают частные дома. На эту долю респондентов пришлось 19,5 процентов. Такие данные озвучили в компании Blue Sleep.

80 процентов опрошенных проводят время в своем жилье, а 20 процентов арендуют недвижимость. Абсолютное большинство на вопрос «планируете ли вы переезд в ближайшее время?» отвечают отрицательно - 73,6%. 11,9% планирует переезд на дачу, а 7,5% хотят вернуться в городскую квартиру.

При этом на майские праздники поменять локацию собираются только 5,5% опрошенных. Меньшинство – 1,5% планируют глобальный переезд в другой город.

Если говорить о тяготах изоляции, то 15,5% опрошенных говорят, что их все устраивает в сложившейся ситуации и они чувствуют себя хорошо. На отсутствие прогулок жалуются 15% респондентов, а 6% сетуют на малоподвижный образ жизни.

Общения не хватает всего 10% россиян, а остальные 7% страдают без походов в рестораны, путешествий, а еще жалуются на необходимость делать уроки с детьми, пишет «Российская газета».

Ранее спецкор "КП" Дмитрий Стешин уехал в деревню - на карантин. А после обратился к главному садоводу России Андрею Туманову за советом: можно ли во время эпидемии выжить на своем дачном участке и с чего начинать?

ИСТОЧНИК KP.RU

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