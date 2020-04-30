Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T11:25:30+03:00

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За первые недели карантина россияне стали чаще приобретать алкоголь, в итоге расходы в категории «Винные магазины» выросли на треть. Такие данные приводят аналитики проекта Сбербанка "СберДанные".

Главный нарколог Кузбасса и Сибирского Федерального округа Андрей Лопатин уверен, что самоизоляция - серьезное психологическое, даже психическое испытание. Традиционно люди берутся за алкоголь, когда возникают тревожные ситуации.

В итоге люди пьют и мало двигаются из-за условий самоизоляции. Врачи наблюдают всплески гипертонических кризов, сердечных приступов, холециститов, панкреатитов.

Есть еще одна проблема – злоупотребляющие алкоголем люди более подвержены различным видам пневмонии.

- Поэтому сегодня все чаще звучат призывы ввести дополнительные ограничения по времени, месту продажи, количеству спиртного. Считаю, что и на пиво стоит распространить данные правила, - комментирует «Российской газете» Лопатин.

Рань или поздно изоляция будет снята и трезвому человеку гораздо проще вернуться в привычный ритм жизни, чем тому, кто налегал на спиртное.

Тем временем 69 процентов россиян верят, что алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Лишь 5 процентов говорят, что данная позиция заблуждение и используют алкоголь в качестве антисептика.

ИСТОЧНИК KP.RU