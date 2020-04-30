Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции
За первые недели карантина россияне стали чаще приобретать алкоголь, в итоге расходы в категории «Винные магазины» выросли на треть. Такие данные приводят аналитики проекта Сбербанка "СберДанные".
Главный нарколог Кузбасса и Сибирского Федерального округа Андрей Лопатин уверен, что самоизоляция - серьезное психологическое, даже психическое испытание. Традиционно люди берутся за алкоголь, когда возникают тревожные ситуации.
В итоге люди пьют и мало двигаются из-за условий самоизоляции. Врачи наблюдают всплески гипертонических кризов, сердечных приступов, холециститов, панкреатитов.
Есть еще одна проблема – злоупотребляющие алкоголем люди более подвержены различным видам пневмонии.
- Поэтому сегодня все чаще звучат призывы ввести дополнительные ограничения по времени, месту продажи, количеству спиртного. Считаю, что и на пиво стоит распространить данные правила, - комментирует «Российской газете» Лопатин.
Рань или поздно изоляция будет снята и трезвому человеку гораздо проще вернуться в привычный ритм жизни, чем тому, кто налегал на спиртное.
Тем временем 69 процентов россиян верят, что алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Лишь 5 процентов говорят, что данная позиция заблуждение и используют алкоголь в качестве антисептика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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