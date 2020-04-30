В Госдуме объяснили необходимость нулевой ставки НДС на детские товары
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддерживает предложение обнулить НДС на детские товары.
Данное правило стоит распространить не только на продукцию, производимую легкой промышленностью, но и на детский отдых.
- Практически все члены группы единогласно приняли решение обратиться к правительству с предложением не учитывать НДС в стоимости детских путевок в здравницы, санатории, профилактории. Такие предложения есть. Это было бы актуально и правильно сегодня, — пояснила Бессараб RT.
Послабление скажется позитивно на семьях с детьми, так как это позволит сократить траты, а еще поддержит бизнес.
- Речь о детской и легкой промышленности. Однозначно поддержу такое предложение, - заключила Бессараб.
Она отметила, что инициатива «правильная, справедливая и нацеленная на социальную стабильность».
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары. Сегодня она составляет от 10 до 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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