2020-04-30T11:46:00+03:00
Политика

В Госдуме объяснили необходимость нулевой ставки НДС на детские товары

Данные послабления стоит распространить на детский отдых в санаториях и здравницах
Елена АКИМОВА
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Ставку НДС на детские товары предлагают обнулить до конца годаСтавку НДС на детские товары предлагают обнулить до конца годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддерживает предложение обнулить НДС на детские товары.

Данное правило стоит распространить не только на продукцию, производимую легкой промышленностью, но и на детский отдых.

- Практически все члены группы единогласно приняли решение обратиться к правительству с предложением не учитывать НДС в стоимости детских путевок в здравницы, санатории, профилактории. Такие предложения есть. Это было бы актуально и правильно сегодня, — пояснила Бессараб RT.

Послабление скажется позитивно на семьях с детьми, так как это позволит сократить траты, а еще поддержит бизнес.

- Речь о детской и легкой промышленности. Однозначно поддержу такое предложение, - заключила Бессараб.

Она отметила, что инициатива «правильная, справедливая и нацеленная на социальную стабильность».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары. Сегодня она составляет от 10 до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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