2020-04-30T12:44:53+03:00
Общество

В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами

В ряде регионов аномальное повышение температур будет наблюдаться до 5 дней подряд
Юлия САЛЬНИКОВА
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После аномально теплой зимы ожидают жаркого летаПосле аномально теплой зимы ожидают жаркого летаФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Лето в России в среднем будет теплее нормы, такой прогноз сделали в Росгидромете. Это означает, что в некоторых регионах ожидают экстремально высокие температуры, которые будет держаться до пяти дней подряд.

- По данным Всемирной метеорологической организации, 2019-й стал вторым самым теплым годом за всю более чем полуторавековую историю инструментальных наблюдений,- сообщает пресс-служба организации.

Даже если прошлое лето не отличалось высокими температурами, то если смотреть в целом по десятилетиям, то каждое десятилетие оказывается теплее предыдущего. В России вообще потепление климата происходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару.

В 2020 году аномально теплой была зима, а весна, если не считать небольшого похолодания в центральной части страны. В Сибири так вообще апрель оказался рекордно теплым.

Такая тенденция сохранится и летом. В целом по стране температура ожидается выше климатической нормы.

- Этот вывод основан на проявлениях климатических изменений, а именно: увеличение повторяемости и интенсивности волн тепла,- объясняют в Росгидромете, - когда дневная температура превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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