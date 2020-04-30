2020-04-30T11:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

QNET поддержал жителей СНГ в дни пандемии

Международная компания прямых продаж QNET пришла на выручку жителям России и Казахстана, оказавшимся в дни самоизоляции в затруднительной ситуации
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Волонтеры и сотрудники QNET собирают продуктовые наборы.Волонтеры и сотрудники QNET собирают продуктовые наборы.
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В Москве компания купила для нуждающихся 250 продовольственных наборов и средства защиты от коронавируса – антисептики, маски, перчатки. Сотрудники компании и добровольцы из «Союза волонтерских организаций и движений» разнесли их одиноким малообеспеченным пенсионерам 65+, бездомным, многодетным родителям с маленькими детьми и семьям с детьми, имеющими инвалидность.

В Алматы компания передала 50 многодетным малообеспеченным матерям, подопечным социального центра «Бақытты отбасы», продуктовые наборы. Женщины не успели до карантина оформить документы для получения адресной социальной помощи от государства, поэтому остались без средств. Помощь продуктами питания, оказанная компанией, в такой ситуации стала для них своевременной и важной поддержкой. Не остались в стороне и местные власти: администрация Алматы предоставила автомобиль для развоза продуктов, Управление социального благосостояния – средства для защиты от опасного вируса. Также в благотворительной акции приняли участие центр поддержки ISKER, экстренная служба помощи ОФ «Социальный дом Рахым» и волонтеры.

Развоз продуктов в Алматы.

Развоз продуктов в Алматы.

«QNET занимается благотворительностью во всех странах и регионах, где ведет бизнес. В трудную минуту компания оказывается рядом с теми, кому нужна помощь. Продовольствие – тот минимум, который нужен, чтобы пережить эти непростые дни. Отрадно, что нам оказывают содействие правительственные и общественные организации, это расширяет масштаб наших акций», – рассказала руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова.

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