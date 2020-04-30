Власти выделят дополнительные деньги застрявшим за границей россиянам
Власти выделят жителями России, которые не могут выехать из-за рубежа, дополнительные средства на оплату временного проживания и питания, продление виз. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства.
- Кабинет министров выделит дополнительные денежные средства для помощи российским жителям, которые из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытия границ и отмены рейсов не могут вернуть на родину из иностранных государств, - сообщил глава правительства России.
Данные средства россияне за границей смогут потратить на оплату временного жилья, питание и другие необходимые нужды, ведь самостоятельно справиться с такими расходами не у всех есть возможность. Михаил Мишустин отметил, что граждане смогут потратить средства также и на продление виз и иных документов, на основании которых они находятся на территории другой страны.
- Власти продолжают принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции, - заверил премьер-министр.
Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан
ИСТОЧНИК KP.RU
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