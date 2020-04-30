Кабмин выделит 577 миллионов рублей больницам для помощи пожилым гражданам

30 Апр 2020 2020-04-30T12:20:38+03:00

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Правительство выделит 577 миллионов рублей медицинским организациям на помощь пожилым гражданам, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин 30 апреля в ходе заседания правительства.

- Сегодня мы рассмотрим вопрос о распределении этих средств между 9 регионами на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи пожилым гражданам России, - сообщил глава правительства страны.

По данным органа власти, в коммерческих клиниках работают около ста тысяч медиков. Для первого этапа реализации проекта специалисты выбрали 33 частные медицинские организации, которые будут обеспечивать медицинское наблюдение за 3,5 тысячи россиян старше 65 лет.

На этом же заседании Михаил Мишустин обозначил, что правительство выделит деньги россиянам, которые застряли в других государствах из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Средства жители страны смогут потратить на оплату временного проживания, питания и продление виз.

ИСТОЧНИК KP.RU