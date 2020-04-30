2020-04-30T12:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Кабмин выделит 577 миллионов рублей больницам для помощи пожилым гражданам

Правительство даст дополнительные средства частным медицинским организациям
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Правительство выделит 577 миллионов рублей медицинским организациям на помощь пожилым гражданамПравительство выделит 577 миллионов рублей медицинским организациям на помощь пожилым гражданамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство выделит 577 миллионов рублей медицинским организациям на помощь пожилым гражданам, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин 30 апреля в ходе заседания правительства.

- Сегодня мы рассмотрим вопрос о распределении этих средств между 9 регионами на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи пожилым гражданам России, - сообщил глава правительства страны.

По данным органа власти, в коммерческих клиниках работают около ста тысяч медиков. Для первого этапа реализации проекта специалисты выбрали 33 частные медицинские организации, которые будут обеспечивать медицинское наблюдение за 3,5 тысячи россиян старше 65 лет.

На этом же заседании Михаил Мишустин обозначил, что правительство выделит деньги россиянам, которые застряли в других государствах из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Средства жители страны смогут потратить на оплату временного проживания, питания и продление виз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял
В Кремле рассказали, когда примут решение о выходе из самоизоляции
Песков назвал неверной трактовкой его слов возможное оказание прямой материальной помощи
Кремль заявил, что о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе речи не идет
Песков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицы
Эксперт объяснила, почему бизнесменам не стоит повально идти в онлайн
Харрисон Форд едва не устроит авиакатастрофу в аэропорту США
Илон Маск назвал меры по самоизоляции фашизмом и потребовал вернуть "чертову свободу"
"Неизвестно еще, что лучше": Песков оценил возможность прямой материальной помощи пострадавшим от коронавируса
В Самарскую область накануне введения масочного режима завезли более миллиона средств защиты
Кабмин выделит 577 миллионов рублей больницам для помощи пожилым гражданам
Власти выделят дополнительные деньги застрявшим за границей россиянам
QNET поддержал жителей СНГ в дни пандемии
В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами
В Госдуме объяснили необходимость нулевой ставки НДС на детские товары
В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции
Только 5,5% россиян планируют поменять локацию на майские праздники
В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус
Умер индийский актер Риши Капур: Звезда фильма "Бобби" долго лечился от рака
Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной