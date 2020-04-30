2020-04-30T12:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарскую область накануне введения масочного режима завезли более миллиона средств защиты

В ближайшее время маски поступят в аптеки и торговые сети региона
Илона МАЙСКАЯ
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Более миллиона масок развезут по торговым сетям и аптекам Самарской области.Более миллиона масок развезут по торговым сетям и аптекам Самарской области.
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В 13 регионах России решили в дополнение к режиму самоизоляции из-за коронавируса ввести еще один — масочный. Такая мера коснулась и Самарскую область. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Азаров подписал 29 апреля. Теперь все жители региона должны носить маски в общественных местах, но поскольку средства защиты во многих торговых сетях и аптеках уже закончились, то Дмитрий Азаров поручил обеспечить их всем необходимым.

Так, в четверг, 30 апреля, в Самарскую область поступило более 1 миллиона защитных масок. В ближайшее время их развезут по аптекам и торговым сетям. Это аптечные сети «Вита» и «Алия», а также сеть магазинов «Семья». Кроме того, найти маски можно в гипермаркетах и супермаркетах.

Согласно новому постановлению губернатора, жители Самарской области должны надевать маски в общественном транспорте, в такси, в людных местах. Режим полной самоизоляции в регионе продлили до 11 мая включительно.

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