В Самарскую область накануне введения масочного режима завезли более миллиона средств защиты

30 Апр 2020 2020-04-30T12:08:17+03:00

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В 13 регионах России решили в дополнение к режиму самоизоляции из-за коронавируса ввести еще один — масочный. Такая мера коснулась и Самарскую область. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Азаров подписал 29 апреля. Теперь все жители региона должны носить маски в общественных местах, но поскольку средства защиты во многих торговых сетях и аптеках уже закончились, то Дмитрий Азаров поручил обеспечить их всем необходимым.

Так, в четверг, 30 апреля, в Самарскую область поступило более 1 миллиона защитных масок. В ближайшее время их развезут по аптекам и торговым сетям. Это аптечные сети «Вита» и «Алия», а также сеть магазинов «Семья». Кроме того, найти маски можно в гипермаркетах и супермаркетах.

Согласно новому постановлению губернатора, жители Самарской области должны надевать маски в общественном транспорте, в такси, в людных местах. Режим полной самоизоляции в регионе продлили до 11 мая включительно.