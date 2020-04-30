2020-04-30T12:56:42+03:00
Общество

"Неизвестно еще, что лучше": Песков оценил возможность прямой материальной помощи пострадавшим от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что главное дать экономике возможность развиваться
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали оказание прямой материальной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом в интервью RTVI сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такой опыт есть в ряде европейских государства, власти США также перешли на прямые выплаты своим гражданам.

В правительстве ранее одобрили ряд мер по поддержке граждан. Например, медикам на передовой борьбы с коронавирусом по инициативе президента установили спецвыплаты, максимальный размер которых 80 тысяч рублей. На выплаты в 5 тысяч рублей смогут рассчитывать родители детей. Целый комплекс мер по поддержке бизнеса разработали власти для того, помощь компаниям в этот непростой период.

- Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это,- сказал Дмитрий Песков.

30 апреля президент Владимир Путин проведет совещание по социальным вопросам, трансляцию можно будет смотреть с 13.00 на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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