Илон Маск назвал меры по самоизоляции фашизмом и потребовал вернуть "чертову свободу"
Илон Маск сравнил карантинные меры в США с фашизмом. Изобретатель и глава Tesla и SpaceX в последние дни этой теме уделяет в твиттер внимания больше, чем разработкам своих компаний.
Сначала он требовал вернуть людям свободу. Маск не верит, что блокировка действительно спасает жизни и может остановить вирус. Еще он пытался доказать в соцсетях, что американские больницы на самом деле полупусты, и нет никакого дефицита коек для людей с коронавиурсом. Власти, да и сами медики говорят обратное.
Миллионер приветствовал решение властей Техаса, которые решили снять блокировку, и призвал другие штаты последовать такому примеру.
- Я бы назвал это принудительным заключением людей в своих домах. Это против всех их конституционных прав, по моему мнению, это нарушение свобод людей ужасными и неправильными способам. Это не то, ради чего люди приехали в Америку или построили эту страну, - приводит слова Маска CNN.
В комментариях на своей странице в твиттер Илон Маск все таки уточняет, что снимать ограничительные меры надо с осторожностью, люди сами должны соблюдать правила - не собираться группами, не устраивать вечеринки.
- Верните людям чертову свободу, -пишет предприниматель.
ИСТОЧНИК KP.RU