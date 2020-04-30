Илон Маск назвал меры по самоизоляции фашизмом и потребовал вернуть "чертову свободу"

30 Апр 2020 2020-04-30T12:26:10+03:00

Глава Tesla и SpaceX уже несколько дней бунтует в твиттер против того, чтобы американцы сидели дома из-за коронавируса

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Илон Маск сравнил карантинные меры в США с фашизмом. Изобретатель и глава Tesla и SpaceX в последние дни этой теме уделяет в твиттер внимания больше, чем разработкам своих компаний.

Сначала он требовал вернуть людям свободу. Маск не верит, что блокировка действительно спасает жизни и может остановить вирус. Еще он пытался доказать в соцсетях, что американские больницы на самом деле полупусты, и нет никакого дефицита коек для людей с коронавиурсом. Власти, да и сами медики говорят обратное.

Миллионер приветствовал решение властей Техаса, которые решили снять блокировку, и призвал другие штаты последовать такому примеру.

- Я бы назвал это принудительным заключением людей в своих домах. Это против всех их конституционных прав, по моему мнению, это нарушение свобод людей ужасными и неправильными способам. Это не то, ради чего люди приехали в Америку или построили эту страну, - приводит слова Маска CNN.

В комментариях на своей странице в твиттер Илон Маск все таки уточняет, что снимать ограничительные меры надо с осторожностью, люди сами должны соблюдать правила - не собираться группами, не устраивать вечеринки.

- Верните людям чертову свободу, -пишет предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU