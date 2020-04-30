2020-04-30T12:26:59+03:00
Экономика

Эксперт объяснила, почему бизнесменам не стоит повально идти в онлайн

Ситуация с самоизоляцией рано или поздно завершится, а конкурировать с крупными игроками малому бизнесу будет сложно
Елена АКИМОВА
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Эксперт посоветовала бизнесменам не переходить повально в онлайнЭксперт посоветовала бизнесменам не переходить повально в онлайнФото: Анастасия Осипова
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Режим самоизоляции заставил многих бизнесменов переориентироваться на онлайн продажи и услуги. Основатель консалтингового агентства Екатерина Дворникова уверена, что не стоит кардинально менять профиль работы.

По ее словам, рано или поздно ситуация с пандемией коронавируса разрешится и можно будет работать в привычном режиме. Сейчас же лучше сэкономить средства, а не направлять их на создание платформы, поиск партеров и так далее.

-В сети есть свои завсегдатаи, которые хорошо знакомы с особенностями такой работы. Сейчас сеть перегружена и нового игрока там почти незаметно, конкурировать с мастодонтами крайне сложно. Они давно отладили все алгоритмы онлайн-работы, технологии, методики, - комментирует эксперт сайту mk.ru.

Коронавирус ударил по представителям многих сфер бизнеса. В правительстве по возможности стараются поддержать предпринимателей. Он продлили срок уплаты налога, некоторым разрешили не платить аренду полностью или частично.

Помимо этого, сформирован ряд предприятий, которые могут рассчитывать на получение беспроцентных кредитов на выплаты заработной платы своим сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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