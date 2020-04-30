2020-04-30T13:06:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицы

Динамика числа заразившихся коронавирусом показывает, что еще далеко не время успокаиваться
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицыПесков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что пока далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 30 апреля.

- В настоящее время динамика колеблется, мы видим прирост количества инфицированных. Еще далеко не время расслабляться и выходить из самоизоляции на улицы, - сообщил официальный представитель Кремля, отметив, что власти смогли эффективно воспользоваться выигранным временем в борьбе с пандемией и за короткий срок значительно расширили систему российского здравоохранения.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране порядком лучше, чем в некоторых европейских государствах, поскольку России удалось грамотно использовать свое время. Комментируя последние данные по количеству заразившихся коронавирусом в России, представитель Кремля объяснил этот рост эпидемиологической ситуацией во всем мире.

- Чтобы купировать прирост для начала и позже вывести тенденцию уже в отрицательные цифры необходимо принимать самые активные меры и в федеральном центре, и в каждом субъекте, - заявил пресс-секретарь главы государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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