2020-04-30T13:13:28+03:00
Политика

Кремль заявил, что о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе речи не идет

Для проведения саммита «нормандской четверки» надо подготовить почву
Ксения АНУФРИЕВА
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Привлечение Соединенных Штатов к урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждаетсяПривлечение Соединенных Штатов к урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Привлечение Соединенных Штатов к урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами 30 апреля.

Пресс-секретарь президента сообщил, что проведению саммита "нормандской четверки" будет предшествовать большая работа, ведь специалисты должны подготовить почву, чтобы общение сторон во время переговоров прошло на высшем уровне.

- Пока что мы видим только невыполнение договоренностей по урегулированию украинского кризиса, достигнутых в Париже. В настоящее время нам всем предстоит вместе поработать, чтобы подготовить план по переговорам к саммиту «нормандской четверки», - сказал он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что привлечение американской стороны к данным переговорам даже не обсуждается, «об этом речь не идет».Наступление мира на Украине полностью увязано с выполнением минских договоренностей, уверены в Кремле.

- Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине – это полное выполнение минского комплекса,- заявил журналистам пресс-секретарь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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