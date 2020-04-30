2020-04-30T13:15:26+03:00
Политика

Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял

Весенний призыв 2020 проводится с 1 апреля по 15 июля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Генерал-полковник Евгений Бурдинский Фото: Министерство обороны РФГенерал-полковник Евгений Бурдинский Фото: Министерство обороны РФ
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Начальник управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Бурдинский рассказал, каким будет весенний призыв в 2020 году. Несмотря на эпидемию коронавируса, он все же состоится. Согласно закону, призыв проводится с 1 апреля по 15 июля. И в этом году эти сроки никто не отменял. При этом отправка призывников в войска начнется с 20 мая.

- Коррективы, конечно, есть. И немалые. Начну с того, что вызов призывников с апреля перенесен на более поздние сроки, май и июнь. При этом военкоматы перестроили работу так, чтобы поначалу можно было обойтись без вызова новобранцев, - рассказал Бурдинский в интервью Kp.ru.

Он пояснил, что военкоматы дистанционно собирали все данные призывников. Теперь им остается прибыть в военкомат только, чтобы пройти медкомиссию и психологический отбор.

Бурдинский добавил, что сейчас призыв ведется во всех регионах России, за исключением, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Там он начнется только осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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