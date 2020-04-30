Эксперты ВОЗ рассказали, спасет ли наличие антител в организме от повторного коронавируса
Наличие антител не означает, что человек не сможет повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 30 апреля заявил российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
- Антитела в организме абсолютно не означают, что человек снова не заразиться, даже если вирус не мутирует. Ученые пока что не знаюи насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции, - рассказала она в интервью ТАСС.
На сегодняшний день в России коронавирусной инфекцией заразились уже 106 498 человек. Только за последний день вирус обнаружили у 7099 пациентов, 101 человек умер от болезни за сутки. В Кремле заявили, что динамика прироста новых зараженных показывает, что пока что рано расслабляться и выходить на улице, ведь риск подхватить инфекцию все еще очень велик.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалист объяснил, поможет ли ударная доза витаминов не заразиться коронавирусом и как нужно мыть овощи и фрукты, чтобы не подцепить инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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