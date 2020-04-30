2020-04-30T14:01:07+03:00
В мире

В Китае ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы: "Никакого интереса"

В МИД КНР попросили не пытаться втягивать страну в предвыборные баталии кандидатов в президенты США
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МИД Китая ответили на очередную порцию нападок со стороны США.

После обвинений в сокрытии данных по коронавирусу и угроз "добиться независимого расследования", Дональд Трамп решил связать свой возможный провал на выборах с китайцами. По его версии, в КНР "сделают все", чтобы он проиграл.

- Президентские выборы в Соединенных Штатах являются их внутренним делом. У нас нет никакого интереса вмешиваться в них,- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В тоже время в китайском МИД попросили американцев не втягивать их в свою избирательную кампанию.

Дональд Трамп даже в официальных отчетах указывал в качестве вшеней угрозы для США две страны - Китай и Россию. В последнее время он, а также его помощники, например, госсекретарь Майк Помпео, открыто обвиняют КНР в том, что там скрывали данные и возможно сознательно допустили распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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