В Китае ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы: "Никакого интереса"
В МИД Китая ответили на очередную порцию нападок со стороны США.
После обвинений в сокрытии данных по коронавирусу и угроз "добиться независимого расследования", Дональд Трамп решил связать свой возможный провал на выборах с китайцами. По его версии, в КНР "сделают все", чтобы он проиграл.
- Президентские выборы в Соединенных Штатах являются их внутренним делом. У нас нет никакого интереса вмешиваться в них,- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В тоже время в китайском МИД попросили американцев не втягивать их в свою избирательную кампанию.
Дональд Трамп даже в официальных отчетах указывал в качестве вшеней угрозы для США две страны - Китай и Россию. В последнее время он, а также его помощники, например, госсекретарь Майк Помпео, открыто обвиняют КНР в том, что там скрывали данные и возможно сознательно допустили распространение вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU