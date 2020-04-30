В Музее Победы покажут уникальные документы об освобождении узников Равенсбрюка и Заксенхаузена

30 Апр 2020 2020-04-30T14:36:18+03:00

Редкие снимки и материалы из газет, документы Минобороны будут доступы на сайте Российского исторического общества

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В апреле 2020 года мир отмечает 75-летие осовобождения узников концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк. Даже несмотря на пандемию коронавируса, мероприятия, посвященные этой дате, не стали отменять.

Так, 19 апреля в Германии прошла онлайн-конференция, в которой приняли участие министры иностранных дел Германии и Польши, главы европейских других европейских государств. От России представителя не было, да и сами участники встречи ни словом не обмолвились о том, что узников освободили солдаты Красной армии.

- Это событие стало предметом открытого письма глав РИО и РВИО С.Е. Нарышкина и В.Р. Мединского,- сообщили в Музее победы.

Часть материалов переданы в музей из архива Минобороны

Чтобы напомнить мировому сообществу и еще раз рассказать россиянам о подвиге советских солдат и тех ужасах, что происходили в лагерях смерти, Музей Победы и Фонд Александра Печерского под эгидой Российского исторического общества запускает проект "Освободители. К 75-летию освобождения к/л Равенсбрюк частями РККА". Он включает в себя конференцию 30 апреля, а также возможность в онлайн формате ознакомиться с уникальными историческими документами, часть которых из Центрального архива Министерства обороны.

Материалы будут доступны для просмотра на сайте Российского исторического общества.

- Инициатива призвана рассказать россиянам о героизме соотечественников, а также напомнить европейской и мировой общественности о ключевой роли советских военнопленных в лагерном сопротивлении, а Красной Армии – в освобождении лагерей и спасении узников нацистских застенков,- сообщили в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU