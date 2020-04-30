2020-04-30T14:41:28+03:00
В мире

Мэр Киева, боксер и парикмахер: Виталий Кличко постригся через пальцы вместо расчески

Политик показал, как можно обходиться без салонов красоты, закрытых на карантин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мэр Киева Виталий Кличко показал, как умеет стричься через пальцы. Расческа и гребень, для тех кто умеет без них, лишний инструмент.

Политик решил показать, как можно обходиться в разгар социальной блокировки без салонов красоты. Кличко немного подстриг волосы на макушке и побрил виски, завершив "бьюти-процедуру" помывкой головы.

Виталий Кличко подстриг сам себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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