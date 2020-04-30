Мэр Киева, боксер и парикмахер: Виталий Кличко постригся через пальцы вместо расчески
Политик показал, как можно обходиться без салонов красоты, закрытых на карантин
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Мэр Киева Виталий Кличко показал, как умеет стричься через пальцы. Расческа и гребень, для тех кто умеет без них, лишний инструмент.
Политик решил показать, как можно обходиться в разгар социальной блокировки без салонов красоты. Кличко немного подстриг волосы на макушке и побрил виски, завершив "бьюти-процедуру" помывкой головы.
Виталий Кличко подстриг сам себя.
ИСТОЧНИК KP.RU