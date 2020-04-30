Гидрометцентр пояснил слова про "аномально теплое лето" в России
В России ожидается аномально теплое лето с температурами выше нормы. О таком прогнозе рассказали в Росгидромете. Метеорологи отмечают, что в некоторых регионах экстремально высокие температуры могут держаться до пяти дней.
Однако это не значит, что нас ждет изнуряющая жара.
- Аномально теплое лето – не значит, что оно будет экстремально жаркое. Положительная аномалия температуры может составлять 1-2 градуса. Но это не значит, что это будет изнуряющая жара, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что говорить о чрезвычайно жарком лете еще рано. Сейчас это попопросту невозможно предсказать.
Что касается ближайших месяцев, то в первых числах мая погода будет еще прохладная. Максимальная температура в Москве составит 11-13 градусов. А вот с 3 числа начнется существенное потепление. Дневная температура в столице достигнет 20 градусов. При этом с 7 мая вновь ожидается небольшое похолодание.
ИСТОЧНИК KP.RU