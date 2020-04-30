Гидрометцентр пояснил слова про "аномально теплое лето" в России

30 Апр 2020 2020-04-30T14:51:43+03:00

В Росгибромете рассказали про "аномально теплое лето" в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, почему нас не ждет изнуряющая жара

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В России ожидается аномально теплое лето с температурами выше нормы. О таком прогнозе рассказали в Росгидромете. Метеорологи отмечают, что в некоторых регионах экстремально высокие температуры могут держаться до пяти дней.

Однако это не значит, что нас ждет изнуряющая жара.

- Аномально теплое лето – не значит, что оно будет экстремально жаркое. Положительная аномалия температуры может составлять 1-2 градуса. Но это не значит, что это будет изнуряющая жара, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что говорить о чрезвычайно жарком лете еще рано. Сейчас это попопросту невозможно предсказать.

Что касается ближайших месяцев, то в первых числах мая погода будет еще прохладная. Максимальная температура в Москве составит 11-13 градусов. А вот с 3 числа начнется существенное потепление. Дневная температура в столице достигнет 20 градусов. При этом с 7 мая вновь ожидается небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU