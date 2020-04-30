2020-04-30T15:05:12+03:00
Общество

Путин пообещал принять участие в «Бессмертном полку» онлайн

Над тем, как именно президент будет участвовать в акции, он обещал подумать
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин пообещал принять участие в «Бессмертном полку» онлайнПутин пообещал принять участие в «Бессмертном полку» онлайнФото: REUTERS
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На встрече с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 30 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что собирается принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет в этом году в онлайн-режиме. Над тем, как именно он будет участвовать, президент ещё подумает.

Волонтеры рассказали президенту, что всецело поддерживают инициативу 9 мая выйти на балконы и спеть всей страной «День победы».

- Я с удовольствием поддержу эту идею, нужно только выбрать форму участия, обязательно над этим подумаю. Даже не сомневайтесь: я буду душой и сердцем вместе с вами, - ответил добровольцам глава государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем совещании глава государства встретился с представителями НКО и волонтерами, которые помогают побороть эпидемию коронавирусной инфекции в стране. Участники встречи обсудили сложности, с которыми сталкиваются добровольцы и способы, которыми государство может поддержать волонтерское движение. Владимир Путин посчитал справедливым распространить на волонтеров в период пандемии меры поддержки, как и на медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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