2020-04-30T16:17:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус заставил богачей научиться уборке и стирке

Раньше богатые люди обращались к специальным службам, но самоизоляция все изменила
Ксения АНУФРИЕВА
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Самоизоляция из-за коронавирусной инфекции заставали богачей научиться самостоятельно проводить уборку своего дома и стирать вещи.Самоизоляция из-за коронавирусной инфекции заставали богачей научиться самостоятельно проводить уборку своего дома и стирать вещи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самоизоляция из-за коронавирусной инфекции заставала богачей научиться самостоятельно проводить уборку своего дома и стирать вещи. Об этом в интервью The Times рассказала глава элитной лондонской компании в сфере бытового обслуживания Люси Челленджер.

Она рассказала, что из-за невозможности прибегнуть к услугам горничных и уборщиков богатые клиенты стали постоянно обращаться в ее компанию за рекомендацией буквально по всем вопросам. Богачи пытаются научиться самостоятельно убирать своей дом и стирать.

- Одна женщина позвонила нам по телефону, чтобы узнать, как поменять рулон туалетной бумаги. Другая богатая клиентка обратилась к специалистам за помощью в стирке белья, она не могла оставить без присмотра четверых детей, - сообщила Люси Челленджер.

В компанию в сфере бытового обслуживания часто стали поступать звонки с просьбой дать рекомендацию по смене постельного белья. Богачи также просят объяснить, как погладить простыни или вымыть ванную.

- Иногда бывают совсем катастрофические случаи. Например, богатый клиент едва смог протереть свой старинный обеденный стол из дорогого красного дерева, а другой пытался использовать мочалку для чистки эмалированной ванны, - рассказала глава организации.

Она отметила, что многие богачи уже выразили сожаления о том, что является владельцем большого дома, ведь за ним требуется тщательный и профессиональный уход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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