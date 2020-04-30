Компьютер рассчитал точную дату пика коронавируса в России
Искусственный интеллект также спрогнозировал количество новых заражений
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С помощью искусственного интеллекта Сбербанк построил специальную модель, которая показала дату достижения пика заболеваемости коронавирусом в России, а также прогноз новых заражений.
Точная дата пика по коронавирусу, которую выдал искусственный интеллект - 6 мая, а на сегодня, 30 апреля, компьютер прогнозирует 9 282 новых заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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