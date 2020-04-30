Эксперт оценил идею коллективного иммунитета против коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T16:51:44+03:00

Немецкий вирусолог Лотар Вилер пояснил, что такой сценарий может привести к большому числу летальных исходов

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Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер не поддержал идею коллективного иммунитета против COVID-19, назвав её чересчур наивной.

Идея заключается в том, что большая часть населения может переболеть вирусом, после чего появится коллективный иммунитет. Вилер с этим категорически не согласен.

- Коллективный иммунитет значит, что 60-70% населения инфицированы. Этот сценарий мы не можем себе представить, потому что очень, очень много людей погибнет, - заявил он на брифинге в Берлине, добавив, что Германия старается сдерживать распространение вируса в ожидании вакцины.

По словам Вилера, в отсутствие вакцины страны не могут пойти по сценарию коллективного иммунитета. Иначе это приведет к большому количеству смертей.

Он отметил, что пандемия будет длиться до тех пор, пока медики не разработают вакцину или лекарство, способное эффективно лечить коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU