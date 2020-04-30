2020-04-30T17:38:52+03:00
Экономика

Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса

Заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавирусаВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
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В условиях нерабочих дней, введенных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода, а заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам. Об этом сообщил Верховный суд.

Согласно пояснению, представленным ВС, для того, чтобы воспользоваться такими послаблениями, необходимо соблюсти ряд условий. По сравнению со средним доходом за предыдущий год доход заемщика или совокупный доход всех заемщиков снизился более чем на 30%, а на момент обращения не действует льготный период.

Относительно ипотечного договора, он должен с размером кредита не более 15 млн рублей, на основании которых было приобретено единственное жилье.

Кредитор также вправе запросить документы, подтверждающие снижение дохода.

В случае, если последний день платежа по кредиту приходился на объявленные нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, то неуплата в эти даты не считается просрочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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