Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами

30 Апр 2020 2020-04-30T17:01:46+03:00

Приятный и полезный сувенир теперь можно получить в подарок с заказами

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Известный российский художник и блогер Вася Ложкин решил поддержать людей в это непростое время весьма интересным способом: в ассортименте у творца теперь появились защитный маски с изображением его картин.

Авторские маски с красочными принтами, которые любому поднимут настроение и заставят улыбнуться, можно получить бесплатно, сделав заказ в магазине художника. Теперь носить маску не только полезно для здоровья, но и очень приятно!

Напомним, что недавно закончился совместный конкурс веселых картинок «Комсомольской правдой» и Васи Ложкина. Все желающие попробовали повторить изображение знаменитых картин художника. Участники выложили более 200 работ, десятки тысяч лайков выбирали самых креативных и талантливых победителей, которые нашли место радости и искусству даже в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU