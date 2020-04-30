Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T17:37:51+03:00

Банк снизит займ на квартиру в среднем на 0,5 процентного пункта

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С 6 мая Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 0,5 процентного пункта. Таким образом, минимальный кредит на покупку квартиры составит 6,2%. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%", - говорится в заявлении банка.

Как сообщает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, слова которого приводятся в пресс-релизе, уже месяц наблюдается восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку «после его резкого падения», и на данный момент количество заявок приближается к «докризисным уровням».

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, которая распространяется на кредиты, выданные в период с 17 апреля по 1 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU