Видимые результаты испытания вакцин от COVID-19 никто не увидит до середины лета
Раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавирусной инфекции никто получить не сможет. Об этом 30 апреля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках интервью для сайта стопкоронавирус.рф.
Глава ведомства отметила, что в настоящее время есть шесть вакцин от производителей из «Вектора» и еще три потенциальных препарата от других отечественных разработчиков, но их необходимо проверять на безопасность и эффективность.
- Мы рассчитываем, что получится выйти на клинические испытания и получить достоверные результаты об эффективности этих вакцин максимально быстро. В настоящее время у разработчиков есть возможность ускорить данные процесс, ведь по поручению президента Российской Федерации сейчас вносятся соответствующие изменения в законодательства страны. Несмотря на это, пока что очевидно, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцины никто получить не сможет, - заявила Анна Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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