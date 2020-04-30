Видимые результаты испытания вакцин от COVID-19 никто не увидит до середины лета

30 Апр 2020 2020-04-30T17:28:07+03:00

По расчетам Роспотребнадзора, лекарство не сможет показать свою эффективность в ближайшее время

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Раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавирусной инфекции никто получить не сможет. Об этом 30 апреля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

Глава ведомства отметила, что в настоящее время есть шесть вакцин от производителей из «Вектора» и еще три потенциальных препарата от других отечественных разработчиков, но их необходимо проверять на безопасность и эффективность.

- Мы рассчитываем, что получится выйти на клинические испытания и получить достоверные результаты об эффективности этих вакцин максимально быстро. В настоящее время у разработчиков есть возможность ускорить данные процесс, ведь по поручению президента Российской Федерации сейчас вносятся соответствующие изменения в законодательства страны. Несмотря на это, пока что очевидно, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцины никто получить не сможет, - заявила Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU