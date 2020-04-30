ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России

30 Апр 2020 2020-04-30T17:24:12+03:00

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Введенные в России ограничения в связи с распространением коронавируса можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, но при условии снижения числа заразившихся. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. (…) Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая — это логичная дата», - передаёт ее слова ТАСС

Представитель организации отметила готовность системы здравоохранения в России, а также хороший иммунитет россиян, но предупредила, что при ослаблении ограничительных мер будет наблюдаться то всплески, то падения количества заражений коронавирусом.

Кроме того, Вуйнович обратила внимание на то, какую важную роль сыграло быстрое создание в России своих тестов на коронавирус, широкое тестирование населения и ранняя диагностика.

Напомним, по последним данным, в России провели уже более 3,4 миллиона тестов на коронавирус. С начала пандемии медработники осмотрели более 5,2 миллиона человек. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU