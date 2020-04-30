2020-04-30T17:24:12+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России

Представитель организации отметила готовность системы здравоохранения и хороший иммунитет россиян
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Представитель организации отметила готовность системы здравоохранения и хороший иммунитет россиянПредставитель организации отметила готовность системы здравоохранения и хороший иммунитет россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Введенные в России ограничения в связи с распространением коронавируса можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, но при условии снижения числа заразившихся. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. (…) Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая — это логичная дата», - передаёт ее слова ТАСС

Представитель организации отметила готовность системы здравоохранения в России, а также хороший иммунитет россиян, но предупредила, что при ослаблении ограничительных мер будет наблюдаться то всплески, то падения количества заражений коронавирусом.

Кроме того, Вуйнович обратила внимание на то, какую важную роль сыграло быстрое создание в России своих тестов на коронавирус, широкое тестирование населения и ранняя диагностика.

Напомним, по последним данным, в России провели уже более 3,4 миллиона тестов на коронавирус. С начала пандемии медработники осмотрели более 5,2 миллиона человек. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проценко: более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заболели коронавирусом
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Видимые результаты испытания вакцин от COVID-19 никто не увидит до середины лета
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил идею коллективного иммунитета против коронавируса
Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и граждан
Компьютер рассчитал точную дату пика коронавируса в России
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Коронавирус заставил богачей научиться уборке и стирке
Интерпол предупредил, что службы доставки еды используют для перевозки наркотиков
«Болезнь прогрессирует»: Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке поступает больше молодых пациентов
В Росгвардии сообщили о 339 инфицированных коронавирусом сотрудниках
Эксперты рассказали, кому в России чаще всего нужна страховка от коронавируса
Путин пообещал принять участие в «Бессмертном полку» онлайн
Гидрометцентр пояснил слова про "аномально теплое лето" в России
Путин считает справедливым распространить меры поддержки на волонтеров в период пандемии
Всплеск COVID-19 может произойти к июню при нарушении самоизоляции на майские праздники
Мэр Киева, боксер и парикмахер: Виталий Кличко постригся через пальцы вместо расчески
В Музее Победы покажут уникальные документы об освобождении узников Равенсбрюка и Заксенхаузена
В Генштабе рассказали, как призывников будут проверять на коронавирус
В Китае ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы: "Никакого интереса"
В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса
Эксперты ВОЗ рассказали, спасет ли наличие антител в организме от повторного коронавируса
Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял