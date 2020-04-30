2020-04-30T18:36:29+03:00
Политика

«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию

Ранее украинский парламент призывал мировое сообщество продолжать политику непризнания присоединения Крыма к нашей стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на РоссиюВ Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на РоссиюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Принятое Верховной радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Москву является «чистейшей воды популизм». Такое заявление сделал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментирую обращение украинского парламента, который требовал осудить возведения Крымского моста.

«Мы — самостоятельное, состоявшееся государство с тысячелетней историей, и сами решаем, как развивать транспортную логистику и обеспечивать безопасность своей территории. Обращение Верховной рады Украины к международным парламентариям — это чистейшей воды популизм», - передает RT слова депутата.

Кроме того, депутат отметил, что наша страна не торгует своими территориями, не отдаёт в качестве уступок, а в случае угрозы — защищает.

«Так что в итоге обращение Верховной рады — это всего лишь хайп для украинских депутатов, желающих погреться в лучах медиаславы», - заключил он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ
Собянин: возможно, Москва вышла на пик по коронавирусу
Во многих регионах России учебный год может закончиться в середине мая
Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд
«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию
Главврач ГКБ№52 Марьяна Лысенко: «Пустые койки в реанимации - это не снижение числа заболевших, это чьи-то ушедшие жизни»
Разведка США; коронавирус не был создан искусственно
Проценко: за время пандемии коронавирусом заболели 26 сотрудников больницы в Коммунарке
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса