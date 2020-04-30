«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию

30 Апр 2020 2020-04-30T18:36:29+03:00

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Принятое Верховной радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Москву является «чистейшей воды популизм». Такое заявление сделал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментирую обращение украинского парламента, который требовал осудить возведения Крымского моста.

«Мы — самостоятельное, состоявшееся государство с тысячелетней историей, и сами решаем, как развивать транспортную логистику и обеспечивать безопасность своей территории. Обращение Верховной рады Украины к международным парламентариям — это чистейшей воды популизм», - передает RT слова депутата.

Кроме того, депутат отметил, что наша страна не торгует своими территориями, не отдаёт в качестве уступок, а в случае угрозы — защищает.

«Так что в итоге обращение Верховной рады — это всего лишь хайп для украинских депутатов, желающих погреться в лучах медиаславы», - заключил он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU