Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики

30 Апр 2020 2020-04-30T19:13:54+03:00

Российский лидер заявил, что к 6 мая ему должны будут доложить о реализации принятых мер по поддержке населения и бизнеса

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В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин напомнил о необходимости учитывать «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики.

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», - заявил глава государства.

Российский лидер также напомнил кабмину о подготовке нового пакета мер по поддержке граждан и бизнеса и обратил внимание на то, что решения должны вступить в силу в ближайшее время и сообщить о их реализации уже к 6 мая.

«Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, действительно сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого, оперативного реагирования», - сообщил Путин

ИСТОЧНИК KP.RU