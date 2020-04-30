Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин напомнил о необходимости учитывать «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики.
«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», - заявил глава государства.
Российский лидер также напомнил кабмину о подготовке нового пакета мер по поддержке граждан и бизнеса и обратил внимание на то, что решения должны вступить в силу в ближайшее время и сообщить о их реализации уже к 6 мая.
«Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, действительно сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого, оперативного реагирования», - сообщил Путин
ИСТОЧНИК KP.RU