2020-04-30T20:52:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Давайте побережем себя, родных и близких»: Собянин призвал москвичей оставаться дома

Московский мэр обратил внимание на «иллюзорную историю», что умирают только люди в пожилом возрасте
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин попросил москвичей оставаться домаСобянин попросил москвичей оставаться домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что на данный момент по ситуации с распространением коронавируса «мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания» и призвал всех «поберечь», как себя, так и своих близких.

«Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции», - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Собянин также обратил внимание на то, что сейчас есть «иллюзорная история», что умирают только люди в пожилом возрасте. «Ничего подобного, умирают и молодые, в рассвете сил», - отметил он.

Напомним, ранее мэр заявил, что складывается благодушное ощущение о выходе Москвы на пик заболеваемости по коронавирусу. Однако, по его словам, в лучшем случае столица прошла четверть пути в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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