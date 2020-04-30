Тест на коронавирус зампреда правительства Хуснуллина отрицательный

30 Апр 2020 2020-04-30T21:56:07+03:00

Утренний тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат и у главы Минвостокразвития Козлова

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Тест на коронавирусную инфекцию у зампреда правительства России Хуснуллина показал отрицательный результат.

Как передает РИА Новости об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Утренний тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат и у главы Минвостокразвития Козлова

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что заболел коронавирусом, но заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи. Он также призвал всех граждан оставаться дома, строго соблюдать все необходимые ограничения и серьезно отнестись к распространению COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU