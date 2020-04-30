США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Администрация Соединенных Штатов пожелали премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления от коронавирусной инфекции.
«Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления (…) Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», - передает ТАСС слова вашингтонской администрации.
Как писал сайт kp.ru премьер-министр России сообщил о том, что заболел коронавирусом в четверг, 30 апреля. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков заявил, что Мишустин на время лечения коронавируса будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Тем не менее сам глава кабмина отметил, что он будет оставаться на связи.
Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и выразил надежду, что Мишустин останется «в такой же хорошей рабочей форме».
Мишустин заболел коронавирусом. Как правительство будет вытаскивать страну из кризиса и бороться с COVID-19 без него: мнения экспертов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У премьера Мишустина подтвержден коронавирус
У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом глава российского кабмина сообщил президенту Владимиру Путину (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU