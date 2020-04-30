США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T22:48:02+03:00

Ранее премьер-министр России сообщил о том, что заболел коронавирусом

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Администрация Соединенных Штатов пожелали премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления (…) Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», - передает ТАСС слова вашингтонской администрации.

Как писал сайт kp.ru премьер-министр России сообщил о том, что заболел коронавирусом в четверг, 30 апреля. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков заявил, что Мишустин на время лечения коронавируса будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Тем не менее сам глава кабмина отметил, что он будет оставаться на связи.

Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и выразил надежду, что Мишустин останется «в такой же хорошей рабочей форме».

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ИСТОЧНИК KP.RU