2020-05-01T03:28:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 658 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 658 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 47 пациентов столичных больниц.

Всего же с начала вспышки COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 53739 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3093 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из клиник города 5135 пациентов, за сутки – 525.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,7% новых пациентов – это заразившиеся в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65, 10,8% – от 66 до 79 лет, 5,3% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 6% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что если после майских праздников будет позитивная динамика и ситуация с COVID-19 улучшится, то меры по снятию ограничений будут приняты «адекватно и быстро».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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