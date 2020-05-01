1 Май 2020 2020-05-01T03:28:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 658 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 47 пациентов столичных больниц.

Всего же с начала вспышки COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 53739 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3093 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из клиник города 5135 пациентов, за сутки – 525.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,7% новых пациентов – это заразившиеся в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65, 10,8% – от 66 до 79 лет, 5,3% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 6% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что если после майских праздников будет позитивная динамика и ситуация с COVID-19 улучшится, то меры по снятию ограничений будут приняты «адекватно и быстро».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU