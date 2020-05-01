2020-04-30T23:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 1 мая 2020 составило 53 739 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 1 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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В общей статистике заболевших учитываются данные и выздоровевших пациентовВ общей статистике заболевших учитываются данные и выздоровевших пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на утро 1 мая число заболевших коронавирусом в Москве равняется 53 739 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-2019. Данные опубликованы на сайте московской мэрии.

В общей статистике заболевших учитываются данные и выздоровевших пациентов. Их 5135 человек. Выходит, что по состоянию на 1 мая с болезнью справился почти каждый десятый больной. Также суммарные данные включают и случаи летальных исходов. Их зафиксировано 611.

Напомним, в Москве сохраняется режим всеобщей самоизоляции до 11 мая. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. Согласно указу главы города, к ним относятся поездка на работу, в больницу, в магазин, аптеку или прогулка с питомцев, но не далее чем в 100 метрах от дома.

Кроме того, для выхода из дома нужно получать цифровой пропуск. Если вы ранее получали рабочий, то его нужно продлить в срок до 4 мая. Крайней датой в нем будет обозначено 11 мая. Для поездок в больницу можно получить разовый пропуск. Действителен он только в день визита ко врачу. Кроме того, два раза в неделю можно оформить пропуск для иных целей, например, для поездки в магазин.

К цифровому коду следует привязать номер проездной карты или личного авто. Накануне в мэрии сообщили, что если у горожанина диагностируют коронавирус или ОРВИ, то их пропуска аннулируют. За поездки без цифрового пропуска, пешехода могут наказать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей, а водителя — в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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