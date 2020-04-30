ФАС проверит условия возврата денег за билеты на отмененные авиарейсы

30 Апр 2020 2020-04-30T23:19:27+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что намерена проверить условия возврата денег за билеты на отмененные авиарейсы.

В пресс-релизе ведомства говорится, что ФАС «изучит условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы», а если денежные выплаты по каким-то причинам невозможны, проверит условия выдачи и использования сертификатов на покупку билетов в будущем.

Кроме того, чтобы не нарушались права пассажиров в период самоизоляции из-за коронавируса, ФАС «настойчиво рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения», которые позволят россиянам получить компенсации онлайн, не выходя из дома, чтобы лично явиться в представительства авиакомпаний, для чего зачастую нужно ехать в другой город.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за пандемии COVID-19 в конце марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, позже рейсы за рубеж были частично возобновлены для вывоза россиян из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU